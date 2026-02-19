Communiqué | Avis de recrutement : Une entreprise de la place recherche 6 candidatures niveau BAC G2

Une entreprise de la place souhaite recevoir des candidatures pour le recrutement aux postes ci-dessous :



Profils et nombre de postes à pourvoir : BAC G2, 06 postes

Lieu d’affectation : Ouagadougou, BURKINA FASO

Expérience : Avoir au moins deux (02) ans d’expérience professionnelle.

Savoir développer et concevoir tous travaux en rapport avec vos missions, planifier et programmer les maintenances des équipements et accessoires, cerner et évaluer les risques propres aux équipements, et proposer des mesures pour contrôler les risques, veiller aux mises à jour et contrôles qualités des équipements, avoir une capacité de contact et communication avec les dirigeants de l’entreprise et les partenaires, capacité à travailler sous pression, avoir une bonne moralité.

Qualités

Capacité d’adaptation :

Savoir faire preuve de flexibilité, de polyvalence et s’acquitter de façon optimale de ses tâches.

Ethique : se comporter en bon père de famille avec les outils des partenaires et ceux de la société ;

Etablissement de relation : Etablir et entretenir des relations de travail positives avec autrui tant à l'interne qu'à l'externe afin d'atteindre les buts de la société.

Communication : Savoir écouter, s'exprimer et écrire à travers des techniques de communication appropriés et efficaces.

Savoir écouter, s’exprimer et écrire à travers des techniques de communication appropriés et efficaces. Promotion du travail en équipe : Savoir bien travailler en équipe en vue d’atteindre des objectifs fixés, de résoudre les problèmes et prendre des décisions qui permettent à la société de réaliser des gains d’efficacité.

Composition du dossier de chaque candidature :

Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

CV contenant photo, date et lieu de naissance, la situation matrimoniale ; résidence actuelle.

LETTRE DE MOTIVATION ;

CERTICAT DE TRAVAIL (s’il y en a) ;

CNIB LEGALISEE ;

COPIES DIPLOMES.

Les candidats retenus auront des pièces complémentaires à fournir.

Procédure de sélection

Le recrutement se fera par voie de présélection sur dossier suivie d’un entretien avec les candidats présélectionnés ;

Dépôt des dossiers

La réception des dossiers de candidature est fixée du 19 février 2026 au 27 février 2026 à 17h00 GMT

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à l’adresse suivante :

Email : [email protected] ou à l’adresse WhatsApp : +226 04450202.

Les dossiers parvenus après ce délai ne seront pas pris en compte.

NB :