Secteur automobile : Le ministre Serge Gnaniodem Poda en visite chez Merveilles Motors

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, a effectué le mercredi 18 février 2026 une visite de courtoisie au sein de la société Merveilles Motors, concessionnaire officiel de la marque automobile MG Motor (Morris Garages) au Burkina Faso.

Cette démarche, selon le ministère, s’inscrit dans la dynamique gouvernementale de soutien aux initiatives privées, en cohérence avec la politique de souveraineté économique et de résilience commerciale impulsée par le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Au cours de sa visite, le ministre Serge Gnaniodem Poda, a parcouru le showroom de la marque, le service après-vente (SAV) ainsi que les services administratifs de l’entreprise. La délégation a été conduite par le premier responsable de la société, Touré Aboutou, et le président du Conseil d’administration, Nanema Boureima.

Lire également 👉 Ouagadougou : Merveilles Motors inaugure son showroom et lance officiellement la marque MG

Cette immersion a permis au ministre de s’imprégner de l’offre proposée par Merveilles Motors, positionnée sur le segment premium, et d’échanger avec les responsables sur les perspectives de développement du secteur automobile au Burkina Faso.

À travers cette rencontre, Merveilles Motors a réaffirmé son ambition de proposer des véhicules conformes aux standards internationaux, adaptés aux besoins des consommateurs burkinabè, tout en contribuant à la modernisation et à la structuration du marché automobile local.

L’entreprise a également exprimé sa gratitude au ministre pour l’attention portée à son initiative et pour le soutien affiché aux acteurs économiques engagés dans la création de valeur et d’emplois.