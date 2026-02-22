Six candidats retenus pour la phase finale du recrutement du sélectionneur des Étalons A

La Fédération burkinabè de football (FBF) a franchi une nouvelle étape dans le processus de recrutement du futur sélectionneur des Étalons A. Six candidats ont été retenus pour la phase finale, selon un communiqué de la faitière du football burkinabè.

Au total, 82 dossiers de candidature ont été reçus après l’appel lancé par la fédération. Dans un premier temps, la commission chargée de l’examen a procédé à l’élimination des doublons et des dossiers incomplets selon un message posté par la FBF sur sa page Facebook. A l’issue de ce tri, 67 candidatures ont été déclarées recevables.

Un examen plus approfondi des profils a permis de présélectionner 28 candidats pour la troisième étape du processus. Les critères pris en compte étaient l’expérience professionnelle, les compétences techniques, la vision de développement proposée ainsi que la connaissance du football burkinabè.

Après un nouveau tri basé sur ces éléments, six candidats ont finalement été retenus pour des entretiens, toujours selon la FBF.

Une dernière étape avant la nomination

« Auditionnés par visioconférence, ils ont présenté leur parcours, leur projet sportif, leur compréhension de l’environnement des Étalons, leur méthodologie de travail et leurs prétentions salariales », souligne la fédération burkinabè de football.

Les informations recueillies seront analysées par la commission avant la désignation du nouveau sélectionneur national, attendue dans les prochains jours.

Ce recrutement intervient après le départ de Brama Traoré, à la suite de l’élimination du Burkina Faso en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, face à la Équipe de Côte d’Ivoire de football (3-0).

Le futur sélectionneur aura pour mission de relancer la dynamique des Étalons et de porter plus haut les ambitions du football burkinabè sur la scène africaine.