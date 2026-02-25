Communiqué | Avis de recrutement d’un journaliste présentateur en langue (Mooré/Dioula)

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN JOURNALISTE PRESENTATEUR EN LANGUE (MOORE/ DIOULA)

Une entreprise médiatique de la place recrute un journaliste présentateur en langue nationale (Moore et/ou Dioula).

Missions principales :

Sous l’autorité du Rédacteur en chef, le journaliste en langue aura pour missions de :

Produire et présenter des contenus journalistiques notamment en vidéo (articles, reportages, interviews) en langue nationale Mooré / Dioula ;

Traduire et adapter des informations d’actualité du français vers la langue nationale concernée (ou inversement) ;

Participer à la couverture des événements politiques, économiques, sociaux et culturels, etc. ;

Contribuer à la valorisation des langues nationales Mooré / Dioula à travers un traitement professionnel de l’information ;

Respecter les règles d’éthique et de déontologie journalistique.

Profil recherché

Être titulaire d’un diplôme en journalisme, communication ou domaine équivalent (souhaité) ;

Maîtrise parfaite du français et d’au moins une langue nationale (mooré, dioula)

(mooré, dioula) Savoir filmer et monter des vidéos avec un smartphone

Bonne culture générale et intérêt marqué pour l’actualité nationale et internationale ;

Capacité à travailler sous pression et dans le respect des délais ;

Aisance à l’oral et à l’écrit ;

Une expérience dans un média serait un atout.

Conditions

Disponibilité immédiate souhaitée

Composition du dossier

Une lettre de motivation ;

Un curriculum vitae détaillé ;

Tout document attestant de l’expérience professionnelle

📩 Les candidatures doivent être physiquement déposées au siège de BURKINA24 au quartier Koulouba de Ouagadougou, au premier étage de l’immeuble Rachid, non loin du nouveau grand siège de Coris Bank International

📅 Date limite de dépôt des candidatures : 02 Mars 2026 à 17H