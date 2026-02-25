RDC : Kinshasa lancera son premier tramway souterrain en 2027

La capitale de la République démocratique du Congo s’apprête à franchir une étape majeure dans sa modernisation urbaine. La première ligne de tramway souterraine express de Kinshasa pourrait entrer en service dès le 27 novembre 2027, selon des informations communiquées à l’issue d’une réunion tenue à Rotterdam, informe l’Observateur.

La rencontre a réuni le ministre congolais des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, et Jean-Pierre Van Erps, coordonnateur du consortium Tramways de Kinshasa. À cette occasion, le ministre a remis l’original de l’Accord de principe signé le 8 octobre 2025, officiellement validé par son département.

Plusieurs étapes restent cependant à franchir, dont la finalisation d’un calendrier consolidé et juridiquement sécurisé, l’alignement des études techniques, la structuration financière du projet et la signature du contrat dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP).

Le programme prévoit la construction de sept lignes de tramway modernes, intégrant des voies hybrides préfabriquées sous licence technologique exclusive et des solutions énergétiques adaptées.

Le consortium chargé du projet regroupe Prume Tramway RDC, Frateur-De Pourcq et PowerChina. Plus de 60 ingénieurs ont déjà été mobilisés pour des missions techniques à Kinshasa.

Les études, basées sur les plans historiques de la ville, ont mis en évidence un défi majeur : la construction de 173 ponts entre le centre-ville et l’aéroport international de N’djili.

Au-delà du transport, le projet inclut un ambitieux dispositif de gestion des inondations. Il prévoit le drainage, la collecte et le traitement des eaux pluviales, avec redistribution d’eau traitée afin d’améliorer l’accès à l’eau potable.

La coordination générale est assurée par l’Agence congolaise des grands travaux (ACGT). Le ministre John Banza a réaffirmé la volonté du gouvernement d’accélérer la phase opérationnelle et de conclure rapidement le contrat en mode PPP.

Parallèlement, la société Congo Trans S.A.R.L. développe un projet distinct de trois lignes de tramway, estimé à 205 millions de dollars. En juin 2025, un protocole d’accord a été signé avec la société marocaine Balkan Ingénierie S.A.R.L. pour des prestations d’ingénierie et de suivi des travaux, représentant environ 8,5 millions de dollars.