Affaire Mohamed Bazoum : Le Niger convoque la diplomate de l'Union européenne et dénonce une ingérence

chargée d’affaires par intérim de la délégation de l’Union européenne au Niger, Nicoletta Avella

Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yaou Sangaré, a convoqué le jeudi 12 mars 2026 la chargée d’affaires par intérim de la délégation de l’Union européenne au Niger, Nicoletta Avella, afin de lui notifier la protestation officielle des autorités nigériennes.

Au cœur de cette convocation il s’agit de la récente résolution adoptée par le Parlement européen concernant la situation de l’ancien président nigérien Mohamed Bazoum.

Selon le ministère nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, le gouvernement a exprimé sa « vive indignation » face à ce texte qu’il considère comme une ingérence dans les affaires intérieures du pays.

À l’issue de l’entretien, une lettre officielle de protestation a été remise à la diplomate européenne. Dans ce document, les autorités nigériennes condamnent fermement la position de l’UE et dénoncent ce qu’elles qualifient d’attitude « paternaliste et condescendante ».

Le gouvernement du Niger affirme par ailleurs sa détermination à préserver sa souveraineté et à ne se soumettre à « aucune injonction d’où qu’elle vienne ».

     
