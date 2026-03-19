Burkina Faso : Le vendredi 20 mars 2026 déclaré chômé et payé pour la célébration de l’Aïd El-Fitr

À l’occasion de la fête de l’Aïd El-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan, le gouvernement burkinabè a annoncé que la journée du vendredi 20 mars 2026 sera chômée et payée sur l’ensemble du territoire national.

Par un communiqué officiel émanant du Ministère des Serviteurs du Peuple, les autorités ont informé les travailleurs et les employeurs des secteurs public et privé de cette mesure de repos légal. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi n°001-2026/ALT du 09 janvier 2026, qui régit l’institution des jours chômés, payés et des journées de commémoration au Burkina Faso.

Le choix de cette date fait suite aux conclusions de la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB), qui a officiellement fixé le jour de la célébration de l’Aïd El-Fitr.

Bien que la journée soit déclarée fériée pour la majorité des actifs, le gouvernement a tenu à préciser des dispositions particulières pour les secteurs à activités continues. Pour ces services spécifiques, une organisation interne est requise afin de garantir le service minimum nécessaire au bon fonctionnement du pays pendant cette période festive.