IHF Trophée Africa : Le Burkina Faso s’impose face à la Côte d’Ivoire chez les juniors

Le Burkina Faso a enregistré sa première victoire (29-25) en battant l’équipe de la Côte d’Ivoire chez les juniors garçons ce mardi 7 avril 2026. En première période, les Burkinabè menaient de 2 points (15-13), dans le cadre de l’IHF Trophée Africa.

Les Burkinabè affrontent le Nigeria pour leur deuxième sortie. Ce groupe B est composé de trois équipes chez les juniors.

Chez les moins de 17 ans, le Burkina Faso a perdu (22-48) contre le Nigeria pour sa première sortie. L’équipe burkinabè se retrouve dans le même groupe que le Nigeria, le Bénin et le Niger. La compétition se tient du 7 au 11 avril 2026 à Lomé au Togo.