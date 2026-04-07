Le calendrier de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 a été dévoilé par le comité d’organisation

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Le calendrier de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 a été dévoilé par le comité d’organisation ce mardi 7 avril 2026. 

L’annonce de ces dates met fin aux rumeurs de report de la compétition. La compétition sera organisée par trois pays que sont le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie du 19 juin au 18 juillet.

C’est la première fois que la compétition sera organisée par trois pays. Habituellement programmée entre janvier et février, c’est un retour de la compétition à cette période de l’année après l’édition tenue en Égypte en 2019.

La compétition est prévue pour se tenir 12 stades des trois pays hôtes. Les phases de qualification ont débuté depuis le mois de mars 2026. Certains pays comme le Burkina Faso sont exemptés des tours préliminaires. Les phases de groupe vont se disputer aux mois de septembre, octobre, novembre 2026.

     
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