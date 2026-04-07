Ouagadougou : Stagiaires de l’ISTIC et Commune unis pour assainir le Monument des Martyrs à Tampouy

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 2 minutes de lecture

Dans le cadre des Journées d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), des stagiaires de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC), en collaboration avec la commune de Ouagadougou, ont organisé ce mardi 7 avril 2026 une opération de salubrité au Monument des Martyrs à Tampouy.

Cette initiative s’inscrit dans la première phase de la troisième édition des Journées d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), avec pour objectif de promouvoir la citoyenneté active et la solidarité. Selon le délégué général des stagiaires de l’ISTIC, Claver Théophane Mandzaba, cette activité fait partie d’un programme plus large.

Mandzaba Claver Théophane Wendyam, délégué général des stagiaires de l’ISTIC

« Nous avons dédié toute une semaine pour dérouler l’ensemble des activités de citoyenneté au sein de notre institut. Cette semaine est dénommée semaine de l’engagement citoyen et de la solidarité des stagiaires de l’Institut », a-t-il déclaré.

Le choix du Monument des Martyrs n’est pas fortuit. Pour lui, ce site symbolique, chargé d’histoire et de mémoire, mérite une attention particulière. « C’est un lieu qui rappelle les les violences traversées par notre pays et qui ouvre également la voie à la réconciliation nationale. Il ne doit pas rester dans un état d’insalubrité », a expliqué le représentant des stagiaires.

Le directeur de la salubrité et de l’hygiène de la Commune de Ouagadougou, Saïdou NASSOURI et le délégué général en action

De son côté, le directeur de la salubrité et de l’hygiène de la commune de Ouagadougou, Saïdou Nassouri, a salué cette initiative qui s’inscrit pleinement dans les missions de la collectivité en matière de gestion des déchets. Il a insisté sur la nécessité d’un engagement collectif pour relever le défi de l’assainissement urbain.

« La gestion des déchets ne peut être efficace sans l’implication de tous. La mairie seule ne peut pas y parvenir. On va demander à tous de suivre le modèle, parce que la carte de visite d’un pays, c’est d’abord sa propriété et pour réussir la gestion des déchets, il faut engagement de tous », a-t-il souligné.

Lire également 👉Burkina Faso : L’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC) célèbre ses 50 ans

Il a également précisé que la commune, sous l’impulsion du Président de la Délégation Spéciale, Maurice Konaté, a mobilisé la Brigade Verte et des associations locales pour accompagner l’opération.

Brigade verte

À travers cette action, les stagiaires de l’ISTIC entendent susciter une dynamique collective et invitent les autres établissements à s’engager dans des initiatives similaires, en faveur d’un cadre de vie sain et d’un civisme renforcé.

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 2 minutes de lecture
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Chine : Les doctorants dispensés de thèse en échange d’une innovation industrielle

il y a 23 secondes

FIPEG-FASO 2026 : La 2ᵉ édition lancée pour valoriser le génie créatif des jeunes burkinabè

il y a 5 minutes

Le calendrier de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 a été dévoilé par le comité d’organisation

il y a 2 heures

IHF Trophée Africa : Le Burkina Faso s’impose face à la Côte d’Ivoire chez les juniors

il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page