Ouagadougou : Stagiaires de l’ISTIC et Commune unis pour assainir le Monument des Martyrs à Tampouy

Dans le cadre des Journées d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), des stagiaires de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC), en collaboration avec la commune de Ouagadougou, ont organisé ce mardi 7 avril 2026 une opération de salubrité au Monument des Martyrs à Tampouy.

Cette initiative s’inscrit dans la première phase de la troisième édition des Journées d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), avec pour objectif de promouvoir la citoyenneté active et la solidarité. Selon le délégué général des stagiaires de l’ISTIC, Claver Théophane Mandzaba, cette activité fait partie d’un programme plus large.

« Nous avons dédié toute une semaine pour dérouler l’ensemble des activités de citoyenneté au sein de notre institut. Cette semaine est dénommée semaine de l’engagement citoyen et de la solidarité des stagiaires de l’Institut », a-t-il déclaré.

Le choix du Monument des Martyrs n’est pas fortuit. Pour lui, ce site symbolique, chargé d’histoire et de mémoire, mérite une attention particulière. « C’est un lieu qui rappelle les les violences traversées par notre pays et qui ouvre également la voie à la réconciliation nationale. Il ne doit pas rester dans un état d’insalubrité », a expliqué le représentant des stagiaires.

De son côté, le directeur de la salubrité et de l’hygiène de la commune de Ouagadougou, Saïdou Nassouri, a salué cette initiative qui s’inscrit pleinement dans les missions de la collectivité en matière de gestion des déchets. Il a insisté sur la nécessité d’un engagement collectif pour relever le défi de l’assainissement urbain.

« La gestion des déchets ne peut être efficace sans l’implication de tous. La mairie seule ne peut pas y parvenir. On va demander à tous de suivre le modèle, parce que la carte de visite d’un pays, c’est d’abord sa propriété et pour réussir la gestion des déchets, il faut engagement de tous », a-t-il souligné.

Il a également précisé que la commune, sous l’impulsion du Président de la Délégation Spéciale, Maurice Konaté, a mobilisé la Brigade Verte et des associations locales pour accompagner l’opération.

À travers cette action, les stagiaires de l’ISTIC entendent susciter une dynamique collective et invitent les autres établissements à s’engager dans des initiatives similaires, en faveur d’un cadre de vie sain et d’un civisme renforcé.

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24