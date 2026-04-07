Annonce | Real, PSG et Barcelone : qui franchira le premier pas vers le Final Four ?

La Ligue des champions entre dans une nouvelle dimension. Dès les 7 et 8 avril, les supporters attendent avec impatience les premiers matchs des quarts de finale, où s’affronteront des clubs habitués à jouer uniquement pour la victoire. Le meilleur site de paris sportifs international présente les affiches principales de la semaine et les cotes des matchs phares. Les grandes confrontations suscitent des émotions fortes, tandis qu’une approche responsable permet de garder le contrôle du jeu.

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Real Madrid – Bayern Munich

Cotes des résultats les plus populaires :

V1 – 3,07, X – 4,23, V2 – 2,20 ;

Qui va se qualifier ? Real – 2,91, Bayern – 1,41.

Quand le Real et le Bayern se rencontrent, l’enjeu de la partie se passe de commentaires. Il s’agit d’un choc entre deux clubs pour lesquels la Ligue des champions est depuis longtemps le terrain de prédilection des grandes victoires. Les experts donnent l’avantage au Bayern, mais le Real Madrid a déjà prouvé qu’il pouvait surprendre sous une pression maximale. Au tour précédent, le Real a battu Manchester City à deux reprises, rappelant une fois de plus qu’il est dangereux de le sous-estimer. Cependant, le Bayern, leader de la Bundesliga, est confiant et aborde les quarts de finale avec une concentration maximale sur l’Europe.

Paris Saint-Germain – Liverpool

Cotes des résultats les plus populaires :

V1 – 1,77, X – 4,36, V2 – 4,46 ;

Qui va se qualifier ? Paris Saint-Germain – 1,57, Liverpool – 2,40.

Jusqu’à récemment, Liverpool était considéré comme l’un des grands favoris du tournoi, mais une série de contre-performances en Premier League a considérablement accru la pression sur le club anglais. Le PSG approche ce match avec plus de confiance et semble prêt à réaliser un gros coup. Les Parisiens ont réalisé une belle performance lors de la phase précédente et souhaitent désormais faire sortir un autre rival anglais. Cependant, Liverpool reste une équipe capable de renverser la situation à tout moment.

FC Barcelone – Atlético

Cotes des résultats les plus populaires :

V1 – 1,55, X – 5,28, V2 – 5,48 ;

Qui va se qualifier ? FC Barcelone – 1,37, Atlético – 3,10.

Le FC Barcelone et l’Atlético se croisent pour la première fois cette saison, et chaque nouvelle rencontre ne fait qu’accroître la tension. Ces deux équipes se connaissent très bien, mais prédire l’issue du match reste une fois de plus difficile. Les Catalans ont renversé le Real Madrid à deux reprises en championnat, mais l’Atlético a réagi en s’imposant avec brio en coupe et a prouvé qu’il pouvait créer la surprise même dans les matchs les plus difficiles. Quelques jours avant cette rencontre, les deux équipes se sont affrontées à nouveau, et le Barça l’a emporté de justesse. Les huitièmes de finale de la Ligue des champions se dérouleront les 8 et 14 avril. Les Blaugrana parviendront-ils à tenir leur rang ou leur adversaire déjouera-t-il les pronostics ?

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