Burkina Faso : Le CICR lance la 7e édition de son concours de journalisme humanitaire

Le Comité international de la Croix-Rouge a officiellement lancé la 7e édition du Concours national de la meilleure production journalistique sur les questions humanitaires ce mercredi 8 avril 2026 à Ouagadougou. Cette compétition annuelle cherche à motiver les journalistes burkinabè pour qu’ils s’intéressent davantage aux problématiques de protection et d’assistance des populations vulnérables.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont choisi un thème centré sur l’évolution de l’aide humanitaire intitulé « De l’assistance à l’autonomie : quand l’humanitaire contribue au relèvement des communautés ».

Ce sujet invite les professionnels des médias à ne plus seulement décrire la souffrance immédiate mais à montrer comment les populations parviennent à se reconstruire durablement.

Ene ABAH, Coordinatrice Sécurité Terrain & Gestion des Crises, a souligné que ce concours est un appel à informer autrement en mettant en lumière les solutions locales.

Elle a déclaré que ce thème invite à dépasser le récit de l’urgence pour mettre en lumière l’impact durable de l’action humanitaire. Selon elle, le journaliste qui s’engage ne raconte pas seulement une histoire mais il change des vies.

« Ce concours vise à susciter et à encourager un journalisme qui ne se contente pas de décrire la souffrance, mais qui met également en lumière les réponses, les solutions endogènes et les dynamiques de résilience », a-t-elle indiqué.

Le concours est ouvert aux journalistes de la presse écrite, de la presse en ligne, de la radio et de la télévision.

Les travaux soumis doivent être des reportages, des enquêtes, des interviews ou des magazines produits en français et diffusés dans un média reconnu au Burkina Faso. La période de diffusion prise en compte s’étend du 1er janvier au 6 novembre 2026.

Une nouveauté importante marque cette édition avec l’arrivée des écoles de journalisme dans la compétition. Un prix spécial sera désormais réservé aux étudiants pour encourager la relève à traiter ces sujets sensibles.

Gyengani Zidabou Jean Noël, représentant la Direction générale des médias, a affirmé que cette innovation est pertinente car elle permet d’impliquer les jeunes en formation et de renforcer dès la base leur intérêt pour les questions humanitaires.

Il a ajouté qu’informer n’est pas seulement rapporter des faits mais c’est aussi donner du sens et éclairer les enjeux.

Les membres du jury évalueront les œuvres selon la pertinence du sujet, l’exactitude des faits vérifiables et la qualité technique de la production.

Les candidats ont jusqu’au 6 novembre 2026 à 16 heures pour déposer leurs dossiers dans les bureaux du CICR à Ouagadougou ou dans les sous-délégations de Bobo-Dioulasso, Djibo, Ouahigouya, Dori et Fada N’Gourma.

Les envois par courrier électronique sont également acceptés pour faciliter la participation de tous les journalistes du pays.

Akim KY

Burkina 24