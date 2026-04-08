De héros national à accusé : Ben Roberts-Smith face à la justice pour crimes de guerre

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Décoré de la prestigieuse Croix de Victoria, Ben Roberts-Smith est désormais au cœur d’un scandale judiciaire majeur. L’ancien soldat des forces spéciales australiennes a été inculpé pour crimes de guerre présumés commis en Afghanistan, informe L’Opinion.  

Âgé de 47 ans, Ben Roberts-Smith a été arrêté le 7 avril 2026 dans un aéroport de Sydney par la police fédérale. Il est poursuivi pour cinq crimes de guerre, notamment des meurtres présumés commis en 2009 et en 2012 dans la province d’Uruzgan en Afghanistan.

Selon la commissaire Krissy Barrett, les victimes « ne participaient pas aux hostilités » au moment des faits et auraient été tuées par l’accusé ou sur ses ordres. S’il est reconnu coupable, il encourt la prison à perpétuité.

Engagé dès l’âge de 18 ans, l’ancien militaire a été déployé à six reprises en Afghanistan entre 2006 et 2012, dans le cadre des opérations menées par l’OTAN.

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Il s’était illustré par ses faits d’armes, obtenant la Croix de Victoria, la plus haute distinction militaire australienne, pour son « courage exceptionnel ». À son retour, il devient une figure publique, travaillant notamment pour le magnat des médias Kerry Stokes.

Les premières révélations émergent en 2018, lorsque les journaux The Age et The Sydney Morning Herald l’accusent d’implication dans des exécutions de prisonniers afghans non armés.

Parmi les faits les plus graves, il est soupçonné d’avoir poussé un civil afghan d’une falaise avant d’ordonner son exécution, ainsi que d’avoir participé au meurtre d’un homme handicapé en 2009. Ben Roberts-Smith a toujours nié ces accusations, mais il a perdu en 2023 un procès en diffamation intenté contre plusieurs médias.

L’affaire s’inscrit dans un contexte plus large. Une enquête militaire publiée en 2020 a révélé que des forces spéciales australiennes avaient « tué illégalement » 39 civils et prisonniers en Afghanistan, évoquant des exécutions sommaires et des pratiques de torture.

Le procès de Ben Roberts-Smith est attendu en juin 2026 et pourrait marquer un tournant dans la reconnaissance des abus commis durant la guerre en Afghanistan.

     
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