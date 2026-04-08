IHF Challenge Trophy : Le Burkina Faso bat le Bénin (33-23) chez les cadets

Les Étalons U17 garçons se sont repris après leur défaite face au Nigeria lors de leur première sortie. Ce mercredi 08 avril face au Bénin, les Burkinabè se sont relancés (33-23).

Si les Béninois ont cru dominer la rencontre en menant (2-5) en dix minutes grâce à leur bonne défense, les Burkinabè plus mobiles trouvent le moyen de sauter le verrou de la défense béninoise pour remonter le score 05-05 après 14 minutes de jeu.

Ils finissent par prendre l’avantage (16-11) à la pause. Un score rassurant qui met la pression sur l’équipe béninoise obligée de tout donner en deuxième période.

Au retour, les Burkinabè continuent de dérouler et montrer leur supériorité. Même si les Étalons cadets jouent avec beaucoup de facilité, ils s’imposent avec dix points d’écart (33-23).