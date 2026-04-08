IHF Challenge Trophy de Handball : Les Étalons juniors battus par le Nigeria

L’équipe burkinabè U20 a été battue le mercredi 8 avril 2026 à Lomé au Togo lors de la deuxième journée de l’IHF Challenge Trophy.

Après leur brillante victoire face à la Côte d’Ivoire, les U20 burkinabè devait faire face à un adversaire de taille qu’est le Nigeria. Les Burkinabè déterminés sont néanmoins menés dans la première période (12-08). La pause intervient.

En deuxième période, les Étalons tentent tout pour revenir à la hauteur des Nigérians mieux organisés défensivement qui continuent de maintenir l’écart (20-15). Malgré tout, les Burkinabè s’inclinent finalement (23-18) dans cette rencontre.