Cyclisme : Paul Daumont s’illustre avec son nouveau club

Le Burkinabè Paul Daumont, deux fois maillots jaunes du Tour du Faso brille sur les routes de la Guadeloupe. A la faveur de la compétition dénommée Mémorial Denis Manette, courue en quatre étapes, la star du cyclisme burkinabè s’illustre au classement par points.

Paul Daumont s’est illustré en remportant deux étapes du Mémorial Denis Manette. Au classement général, le Burkinabè se classe quatrième à six secondes du vainqueur. En plus des deux étapes remportées, il s’en sort également avec deux deuxièmes places dans cette compétition.

Ces performances permettent à Paul Daumont de remporter le maillot bleu du classement par points et le maillot orange de la combativité. Le CSCA Proprété 2000, l’équipe de Paul Daumont s’impose comme meilleure équipe de cette première compétition de la saison.