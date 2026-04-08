Bobo-Dioulasso : SITARAIL offre une immersion ferroviaire à 200 enfants

Près de 200 enfants ont vécu une expérience inédite, ce mercredi 8 avril 2026, à la gare ferroviaire de Bobo-Dioulasso. Accueillis par la SITARAIL, ces tout-petits ont découvert l’univers du train dans le cadre d’une initiative éducative portée par la politique de responsabilité sociétale (RSE) de l’entreprise.

Dès leur arrivée, les enfants, accompagnés de leurs encadreurs, ont été chaleureusement reçus par les équipes de SITARAIL. Pour la plupart des enfants, cette sortie représentait une première immersion dans l’univers ferroviaire.

Ils ont eu l’opportunité de visiter l’intérieur du train, d’en découvrir le confort et même d’effectuer un court trajet, suscitant émerveillement et excitation.

« Je suis très contente, ça a été génial, parce que j’ai vu l’intérieur du train. C’est confortable et bien. J’ai aimé le fait qu’ils aient bougé avec nous en train », a confié l’élève Ramata Djalila Zongo, ravie de cette expérience. Elle n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude envers le personnel de SITARAIL.

Une sortie pédagogique pour joindre théorie et pratique

Pour les responsables d’établissements, cette visite vient concrétiser des enseignements dispensés en classe. Edith Raïssa Thiahoun/Coulibaly, responsable de l’établissement Les Cigognes, s’est félicitée de l’initiative. « Nous sommes très contents de venir à la SITARAIL. Nous avons reçu un bel accueil. Dans nos activités, nous parlons des moyens de transport, notamment du train, de manière théorique.

Cette visite permet aux enfants de voir concrètement comment cela fonctionne », a-t-elle indiqué. Elle a également souligné le caractère à la fois instructif et ludique de cette immersion, qui restera sans doute gravée dans la mémoire des enfants.

Transmettre le savoir et valoriser le patrimoine ferroviaire

Selon Mathieu Soubeiga, Responsable de la Communication et des Relations extérieures de SITARAIL, cette activité s’inscrit dans une volonté de contribuer à l’éveil intellectuel des enfants dès le bas âge. « L’homme se construit depuis la base. Nous avons voulu leur apprendre les notions essentielles du chemin de fer, comme le rail, la locomotive ou le wagon, dans un langage adapté à leur âge », a-t-il expliqué.

Au-delà des notions techniques, les enfants ont également été initiés à l’histoire du chemin de fer, considéré comme un patrimoine majeur, intimement lié au développement du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire.

En rappel, elle initiative intervient à la suite d’une première du genre qui s’est tenue à Ouagadougou. Pour Bobo-Dioulasso, Ce sont les enfants des trois établissements maternels qui étaient concernés. Il s’agit de l’établissement « Le Soleil levant », La Grâce éternelle et de l’établissement « Les Cigognes ».

SLS

Pour Burkina 24