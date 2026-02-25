Coopération bilatérale : Bibata Nébié/Ouédraogo présente ses Lettres de créance en Australie

Le Burkina Faso poursuit sa politique de diversification et de renforcement de ses partenariats à l’international. Dans cette dynamique, Bibata Nébié/Ouédraogo, nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso en Australie, a présenté ses Lettres de créance le jeudi 19 février 2026 à Canberra.

La cérémonie officielle s’est déroulée en présence de Sam Mostyn, Gouverneur général du Commonwealth d’Australie. En effet, le jeudi 19 février 2026, Bibata NEBIE/OUEDRAOGO, nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso en Australie a présenté, à Canberra, ses Lettres de créance à Sam Mostyn AC, Gouverneur général du Commonwealth d’Australie.

Au cours de cette cérémonie, qui marque son entrée en fonction officielle, Bibata NEBIE/OUEDRAOGO, a transmis aux autorités australiennes, les salutations fraternelles du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE ainsi que celles du peuple burkinabè.

A l’occasion, le nouvel Ambassadeur du Burkina Faso en Australie a présenté aux autorités australiennes, la vision actuelle du Burkina Faso qui est de développer des relations de coopération saines et souveraines avec ses partenaires.

Saluant l’excellence des relations entre les deux Etats, Sam Mostyn AC et Bibata NEBIE/OUEDRAOGO, ont exprimé le vœu de voir l’axe Ouagadougou-Canberra se renforcer dans les jours à venir.

Source : DCRP/MAE

     
