Actionnariat populaire : L’APEC mobilise le personnel de la Société Générale Burkina Faso

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 5 secondes
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La direction générale de l’Agence pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire (APEC) a animé, ce mercredi 22 avril 2026, une séance d’information et de sensibilisation au siège de la Société Générale Burkina Faso (SGBF). Cette conférence, centrée sur le modèle de l’actionnariat populaire, a mobilisé les travailleurs de l’institution bancaire, invités à s’impliquer activement dans cette initiative nationale de souveraineté économique.

L’objectif de cette rencontre de proximité était de clarifier le modèle économique de l’entrepreneuriat communautaire auprès des professionnels du secteur bancaire. Dans un contexte marqué par la volonté de renforcer la souveraineté économique du pays, l’APEC cherche à mobiliser toutes les couches sociales, y compris les salariés du secteur privé.

Séance d'information et de sensibilisation des agents de la SGBF sur le modèle de l'actionnariat populaire porté par l'APEC
Séance d’information et de sensibilisation des agents de la SGBF sur le modèle de l’actionnariat populaire porté par l’APEC

Devant les cadres et agents de la SGBF, le Directeur Général de l’APEC a exposé la structuration du projet. Il a insisté sur la mise en place d’organes de gouvernance rigoureux pour garantir une gestion transparente des fonds collectés. Selon lui, cette approche vise à rassurer les investisseurs potentiels qui pourraient avoir des appréhensions.

« Cette campagne vise à venir clarifier le modèle économique parce que nous savons que dans le secteur bancaire, nous avons déjà des souscripteurs mais qui ont certainement des appréhensions. Il est important d’aller expliquer à chacun quel est notre modèle économique », a-t-il précisé.

Le Directeur Général de la SGBF montrant l'exemple en effectuant sa souscription officielle au programme de l'APEC
Le Directeur Général de la SGBF montrant l’exemple en effectuant sa souscription officielle au programme de l’APEC

Le Directeur Général de la SGBF, Marc Giugni a officiellement adhéré au programme de l’APEC en achetant des actions lors de cette rencontre. Par ce geste, le premier responsable de la banque a souhaité montrer la voie à ses collaborateurs, soulignant la cohérence de la structure proposée par rapport aux besoins d’investissement du pays.

Pour le DG de la SGBF, l’initiative présidentielle rejoint les mécanismes financiers classiques tout en apportant une dimension sociale forte. Il a exhorté son personnel à souscrire de façon massive.

« Nous devons tous souscrire, tous y souscrire de façon massive afin que l’APEC puisse mener ses projets qui seront au bénéfice des populations, au bénéfice de nous-mêmes. On n’investit pas dans le vide, on investit pour le futur, pour notre futur et pour le futur des populations », a déclaré le DG de la SGBF.

le Directeur Général de l'APEC remettant la fiche de souscription au Directeur Général de la SGBF
le Directeur Général de l’APEC remettant la fiche de souscription au Directeur Général de la SGBF

Karim Ouattara, le Directeur général de l’APEC a rappelé que l’actionnariat populaire ne repose pas uniquement sur la rentabilité financière immédiate. Il s’agit d’un levier pour créer des emplois pour les jeunes et les femmes, tout en soutenant la production locale, notamment auprès des paysans.

« Votre adhésion, en tant qu’experts du monde financier, confirme la viabilité de notre modèle de développement endogène », a affirmé le Directeur Général de l’APEC.

A lire également⇒Approvisionnement des usines en tomates fraiches : L’APEC en phase de la mise en place d’un champ agricole de référence dans l’agropole du Nakambé

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Burkina 24

     
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