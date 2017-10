TOP 10 des pasteurs les plus riches du monde

930 PARTAGES Partager Twitter

L’évêque David Oyedepo, fondateur charismatique de la Faith Ministries, populairement appelé, la Chapelle des gagnants ou Winners’ Chapel, est au sommet de la liste des plus riches pasteurs dans le monde. Il est suivit de Chris Oyakhilome, Chris Okotie, TB Joshua.

Le magazine Américain Fobes a compilé la liste des 10 pasteurs les plus riches dans le monde et leur patrimoine. Cinq d’entre eux viennent du Nigeria.

Burkina24 vous rapporte ce classement en commençant par le 10 ème de la liste.

10e. Joseph Prince, 5 millions de dollars

Pays : Singapour

Eglise : New Creation Chruch

Principal programme : Destined to Reign

Le pasteur reçoit un salaire annuel de 550 000$

En 2008, les revenus générés par son église avaient atteint la somme de 44.7 millions $

8e. Chris Okotie, 10 millions de dollars

Pays : Nigéria

Eglise : Household of God Church

Le pasteur grand amateur d’automobiles, compte parmi ses acquisitions, une Mercedes S600, Rolls-Royce, Hummer, Porsche.

8e. Matthew Ashimolowo, 10 millions de dollars

Pays : Nigéria

Eglise : Kingsway International Christian Center

Son église est également présente au Royaume-Uni, elle est d’ailleurs la plus grande église pentecôtiste du Royaume-Uni.

Les actifs s’élèvent à 40 millions $, elle réalise un profit de 10 millions $.

Temitope Balogun Joshua, 15 millions de dollars

Pays : Nigéria

Eglise : Synagogue Chruch of all Nations (SCOAN)

Celui qui se fait appeler prophète, a fondé son église en 1987. Il est aussi grand donnateur par ses programmes humanitaires : santé, éducation, réhabilitation.

Télé-évangéliste, il possède Emmanuel Tv et la Christian Television network

Bishop T.D Jakes, 18 millions de dollars

Pays : Etats-Unis

Eglise : The Potter’s House

Eglise sans dénonomination qui totalise plus de 30 000 membres.

Son pragramme MegaFest, réunit tous les ans plus de 100 000 personnes.

Billy Graham, 25 millions de dollars

Pays : Etats-Unis

Eglise : Eglise baptiste

Il a fondé The Evangelist Association en 1950

4. Creflo Dollar, 27 millions de dollars

Pays : Etats-Unis

Eglise : World Changers Chruch International

Télé-évangeliste, enseignant de la Word of Faith. Il a construit son ministère sur ce leitmotiv :

« It is the will of God for you to prosper in every way »

(C’est la volonté de Dieu que tu prospères dans tous les sens »

Benny Hinn, 42 millions de dollars

Pays : Etats-Unis

Telé-évangeliste, auteur, prêcheur

Divorcé en 2010 puis remarié en 2012, le sénat américain a eu à mener une enquête fiscale sur lui en 2007, incluant également plusieurs pasteurs comme : Paula White, Keneth Copeland, Eddie Long, Joyce Meyer, Creflo Dollar, tous accusés de blanchiment d’argent. Les poursuites ont cessé en 2011 lorsque son ministère a opéré une régularisation fiscale et un changement de procédure de gestion.

Chris Oyakhilome, 50 millions de dollars

Pays : Nigéria

Eglise : Christ Embassy

Il possède des magazines, journaux, chaîne de télévision, maison de disques, des hôtels, un satellite TV, il est également dans l’immobilier.

David Oyedepo, 150 millions de dollars

Pays : Nigeria

Eglise : Living Faith World Outreach Ministry ; Faith Tabernacle

Il est tout simplement le plus riche pasteur au monde. Totalisant un nombre impressionnant de fidèles et plus de 10.000 choristes, il doit produire 3 différents cultes le dimanche afin d’accueillir tout le monde. Le pasteur a plusieurs jets privés, des résidences aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24