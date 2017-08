Consommer burkinabè : Voici les produits que les structures étatiques doivent acheter

Pendant la RDP [Revolution Democratique et Populaire] entre aout 1983 et octobre 1987 nous etions un certain nombre a manger burkinabe et a nous habiller burkinabe 7/7 ; la consommation de produits burknabe doit etre observee par les membres du gouvernement et tous les hauts fonctionnaires, par tous les elus, par tout Burkinabe qui veut donner avantage a ce qui est burkinabe. C’est par l’exemple et la constance de ‘ »l’elite » que les Burkinabe prendront le pli ; et que l’habitude viendra. Au grand benefice de nos productrices et producteurs. Une directive du gouvernement est une injonction que beaucoup contourneront facilement ; si cependant les « gens d’en bas » constatent que « les gens d’en haut » se conforment eux-memes a ces directives, tout le monde s’y mettra.

J’ai dejeune a la table de Sekou Toure en 1970 : il n’y avait que des mets et fruits de la Guinee ; j’ai dine a la table de Seyni Kountche en 1985 : il n’y avait que de la nourriture nigerienne.