Burkina : Les directions des services informatiques défendent leurs rôles

C’est sous le thème « Amélioration des performances du secteur public : Rôles et contributions des DSI » que s’est tenu le premier forum national des Directions des services informatiques (DSI) du 2 au 3 février 2017 à Ouagadougou. Ce forum porté par la Direction générale des technologies de l’information et de la communication (DGTIC) du ministère burkinabè des TIC a engendré plusieurs recommandations.

Le premier forum national des DSI a été une occasion pour les autorités de faire un examen des stratégies institutionnelles et nationales actuellement mises en œuvre. Et aussi de mener une réflexion sur la performance des offres de services proposées par les DSI afin de renforcer la capacité des métiers en quête de solutions innovantes au sein des organismes publics.

Ce cadre de concertation était une occasion privilégiée de rencontre entre les DSI et leur département de tutelle technique. Il se présente également comme un cadre de réflexion sur les rôles des acteurs publics en charge du numérique dans un contexte d’évolution permanente de la technologie.

« Au sortir des deux jours du forum, ce qu’il faut retenir c’est le fait que nous avons gagné le challenge d’avoir pu réunir pratiquement l’ensemble des DSI de l’administration publique, des sociétés d’Etat, des collectivités territoriales.

Cela a permis de créer ce cadre de concertation qui était très souhaité depuis un certain temps pour nous permettre en fait de coordonner et de créer une synergie entre nous acteurs des systèmes d’information de l’administration publique », a expliqué Izaï Toé, le Directeur général des technologies de l’information et de la communication (DGTIC) du ministère des TIC.

Selon lui, ce premier forum a permis de faire un pas sur le niveau organisationnel.

Les DSI étant des structures nouvelles (NDLR : instituées en 2016), elles rencontrent des problèmes d’opérationnalisation et d’intégration au sein des différents départements ministériels. Ce forum leur a donc donné toute leur place, tout leur rôle, pour qu’elles soient véritablement aux services du métier.

En termes de recommandations, les participants à ce forum souhaitent que ce cadre de concertation puisse être institutionnalisé pour se tenir régulièrement soit une fois par an. Que la gestion des relations fonctionnelles entre le ministère des TIC et les DSI puisse être formalisée pour favoriser la commodité du travail sur plusieurs plans notamment techniques.

Il a été également recommandé de permettre une répartition claire des rôles des différentes entités administratives du secteur de l’économie numérique. Concernant ce point, un document de répartition de rôles a été soumis pour adoption. La première responsable du ministère en charge des TIC, Aminata Sana/Congo, a promis de défendre toutes ces résolutions enrichies devant le gouvernement.

Noufou KINDO

Burkina 24