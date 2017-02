Facebook : Un concours pour les développeurs d’Afrique et du Moyen-Orient

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

La société de Mark Zuckerberg vient de lancer un concours destiné aux programmeurs du Moyen-Orient et d’Afrique afin de créer des robots plus intelligents pour son application Messenger. Ce concours baptisé « Bots for Messenger Developer Challenge » vise à favoriser la recherche et l’innovation dans la région en offrant aux gagnants jusqu’à 20.000 dollars et trois mois de mentorat auprès de Facebook, annonce la société américaine dans un communiqué.

Le concours a été lancé le 15 février 2017 et se referme le 28 avril prochain, selon le média en ligne « Huffpost Magreb« . L’objectif de Facebook est de fournir les outils dont les développeurs et les jeunes entreprises ont besoin pour développer, monétiser et évaluer les produits et services.

Des équipes formées de trois personnes maximum ont jusqu’au 28 avril 2017 pour s’inscrire et concevoir leurs « bots« . Les bots sont des sortes de robots virtuels interactifs qui « chattent » avec l’utilisateur pour lui fournir conseils ou informations personnalisées via l’application dans un but commercial ou de service-client.

Le concours est lancé dans deux régions: MENA (Moyen-Orient/Afrique du Nord) et Afrique subsaharienne, et dans trois catégories : jeux et divertissements, productivité et utilitaires et web social.

60 équipes finalistes, 6 gagnantes…

Le 19 mai prochain, une présélection déterminera les 60 équipes finalistes (10 par catégorie dans chaque région). Chaque équipe remportera un équipement « Gear VR » et un téléphone mobile, une heure de mentorat dispensée par Facebook et les outils et services de FbStart, un programme destiné à aider les start-ups à développer leur « bot« .

Si les équipes finalistes sont composées d’étudiants, elles gagneront un prix supplémentaire de 2.000 dollars. Le statut d’étudiant sera vérifié par le biais des comptes de messagerie enregistrés auprès de leurs établissements accrédités par le gouvernement.

Le 19 juin, six équipes (une pour chaque catégorie dans les deux régions) seront nommées pour la deuxième place du podium. Elles remporteront chacune 10.000 dollars et trois mois de mentorat auprès de Facebook (à raison d’une heure par mois). Les six équipes gagnantes, pour leur part, remporteront 20.000 dollars et également trois mois de mentorat auprès de Facebook.

En avril dernier, Facebook avait annoncé le lancement des « bots on Messenger » qui « permettent de mettre en place à la fois des abonnements automatisés, par exemple la météo quotidienne, mais également des messages personnalisés comme des confirmations de commande ou notifications d’envoi d’un colis, directement envoyés aux personnes intéressées« , avait indiqué la société dans ce communiqué.

Il faut également noter que le 08 février 2017, la Présidence de la République du Sénégal a inauguré sa nouvelle plateforme de communication : le chatbot sur Facebook Messenger, une sorte de robot logiciel permettant de dialoguer avec un internaute en ayant recours à des conversations automatisées.

Noufou KINDO

Burkina 24