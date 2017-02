Remaniement ministériel au Burkina : Trois départs, 5 arrivants

Le Président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a procédé au remaniement ministériel annoncé en fin d’année 2016. Un léger remaniement ainsi qu’un jeu de chaises musicales ont fait arriver 5 nouveaux membres au sein du gouvernement. Il s’agit de Siméon Sawadogo, Fatimata Ouattara, Nicolas Méda, Al Kassoum Maïga et Oumarou Idani. Le Président s’est délesté du portefeuille de ministre de la défense dans les mains de Jean Claude Bouda, qui quitte le ministère de la jeunesse où il est remplacé par le désormais ancien ministre de la santé, Smaïla Ouédraogo. Simon Compaoré s’occupera désormais d’un ministère plein de la sécurité qui a été séparé de l’administration territoriale et de la décentralisation, tout comme le ministère de l’énergie et des mines qui a été scindé en deux. Il y a eu combien de départs ? Trois : Aminata Sana/Congo, désormais ancienne ministre du développement de l’économie numérique, Filiga Michel Sawadogo de l’enseignement supérieur et Roch Marc Christian Kaboré, désormais ancien ministre de la défense, si on peut le dire ainsi ! Voici l’intégralité du nouveau gouvernement de Paul Kaba Thiéba dont les membres, passés de 29 à 32, doivent se rencontrer ce 21 février 2017 (Voir la liste de l’ancien gouvernement : cliquez).