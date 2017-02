Burkina : Ballet de passations de charges ce jeudi

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Le gouvernement Paul Kaba Thiéba II prend ses marques. Ce 23 février 2017, soit deux jours après leur nomination, les nouveaux ministres prendront officiellement fonction.

C’est au pas de course que le secrétaire général du gouvernement conduira la journée du jeudi 23 février 2017 pour officiellement installer les nouveaux membres du gouvernement, après leur nomination le 20 février 2017. Elle commencera à 8h au ministère de la santé avec l’installation de Nicolas Méda dans son fauteuil.

Puis, suivront successivement, dans un intervalle de 15 minutes, de 9h à 11h45, Hadja Fatimata Sanon de l’économie numérique, Smaïla Ouédraogo de la jeunesse, Oumarou Idani des mines, Alkassoum Maiga de l’enseignement supérieur et Simon Compaoré et Siméon Sawadogo, respectivement ministres de la sécurité et de l’administration territoriale.

Le ministre de la défense nationale Jean Claude Bouda clôturera la journée. Au ministère de la sécurité, on ne perd pas de temps. La page Facebook a déjà changé de nom et de couleurs pour s’adapter à la réorganisation du département.



Après le conseil des ministres de ce 22 février, un autre, extraordinaire, est prévu pour ce 23 février 2017. Il y a de quoi se dépêcher car les problèmes des Burkinabè n’attendent pas et les défis sont nombreux.

En plus du Plan national de développement économique et social (PNDES) qui attend un démarrage, le front social est bouillant avec des grèves annoncées, dont celle des agents des péages qui a commencé ce 22 février pour une durée d’une semaine et celle de 72 heures prévue en mars par les travailleurs de la santé.

Burkina24