Bertrand Traoré veut être d’abord champion avec l’Ajax avant de penser à Chelsea

L’international burkinabè Bertrand Traoré a affiché la possibilité de prolonger son prêt à l’Ajax d’Amsterdam lorsqu’il a été interrogé par la presse hollandaise. Le Burkinabè souhaite faire une bonne saison avec son actuel club.

« Pour le moment, il n’y a rien de défini mais je veux d’abord être champion avec l’Ajax d’Amsterdam avant de penser à Chelsea », confie l’international burkinabè Bertrand Traoré. Prêté avec l’Ajax d’Amsterdam pour une année, ce prêt arrive à échéance à la fin de la saison. Mais le club allemand songe à conserver le petit frère d’Alain Sibiri Traoré auteur de cinq buts avec son club.

Pour le médaillé de bronze à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017, tout est possible. « Mais, je suis encore sous contrat avec Chelsea et je devrais y retourner en fin de saison », explique Traoré. S’il répond aux attentes du club hollandais, l’un des meilleurs joueurs de la CAN 2017, le Burkinabè en veut plus. « Je sais que je suis capable de mieux faire.

Un joueur doit toujours donner le meilleur de lui-même. Mais Bertrand Traoré n’est pas le plus important. Le plus important, c’est l’équipe », termine l’attaquant.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24