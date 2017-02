Facebook Messenger : Possibilité de transferts d’argent vers l’étranger

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

L’on peut désormais faire des transferts d’argent vers l’étranger via Facebook Messenger. C’est une information confirmée par « Mashable.France24 ». Une transaction rendue possible grâce à un nouveau « bot » sur l’application de messagerie. La fonctionnalité n’est pas encore disponible partout dans le monde.

Depuis quelques jours, un nouveau bot sur Facebook Messenger permet aux utilisateurs de l’application d’envoyer de l’argent de et vers l’Europe, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie. Créé par TransferWise, un concurrent de Western Union, le bot accompagne ceux qui le souhaitent à travers tout le processus d’un transfert d’argent.

Les clients de TransferWise enverraient et recevraient déjà chaque mois près d’un milliard de dollars via l’application. Celle-ci permet des transferts sans les frais d’habitude fixés par les banques ou cachés dans les taux de change, informe le site « Mashable.France24 ».

À la place, TransferWise se base sur le taux de change officiel et s’octroie en amont des frais à hauteur d’environ 1% de la somme transférée. L’application TransferWise fonctionne avec beaucoup d’autres pays en dehors de l’Amérique du Nord et de l’Europe, mais le bot, lui, offrirait un panel plus limité.

En plus de la fonctionnalité de transfert, le bot de TransferWise peut envoyer des notifications lorsque les taux de change bougent et des alertes lorsque ceux-ci sont particulièrement avantageux pour un transfert. Il y a plusieurs mois, Facebook avait déjà autorisé ses utilisateurs à s’envoyer de l’argent via Messenger, mais toujours dans le même pays. Le bot de TransferWise est donc le premier à faciliter les transferts vers l’étranger.

« Notre mission chez TransferWise, c’est de rendre les transferts d’argent vers l’international plus rapides, plus pratiques et moins chers. La création du bot Messenger est une grande étape dans cette direction« , a expliqué le responsable des partenariats de TransferWise, Scott Miller, dans un communiqué.

Il faut noter que des rumeurs évoquaient depuis quelque temps le rachat de TransferWise par Facebook. Et ce bot, selon le média, est un rapprochement prometteur.

Synthèse de Noufou KINDO

Burkina 24