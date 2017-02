Paul Kaba Thiéba : « Il y en a qui pensent qu’il y a l’argent caché quelque part »

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

« Quand les gens demandent qu’on augmente (les salaires), on prend l’argent où ? Ou bien, on décide aussi, toutes les ressources de l’Etat, on n’investit plus, on se partage cet argent et on s’assoit. On ne s’occupe plus de la grande majorité des Burkinabè qui sont dans le monde rural (…). Si les gens ne veulent pas qu’on investisse à force de revendiquer, on va s’asseoir un jour, on démissionne, on se partage l’argent et on sacrifie le peuple. Ça c’est impensable. On ne peut pas faire ça ».

En quelques mots, voilà le ton sur lequel le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a commenté les grèves qui touchent plusieurs départements ministériels lors de la rencontre gouvernement et organisations syndicales, le samedi 25 février 2017.