Classement FIFA : Le Burkina à la 4ème place africaine

Le Burkina Faso a fait un grand bond dans le classement FIFA du mois de mars rendu public par l’instance dirigeante du football. Dans ce nouveau classement, le Burkina occupe la 4ème place au niveau africain et 36e à l’international.

Les performances des Étalons du Burkina lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017 au Gabon expliquent ce nouveau bond dans le classement FIFA. Le Burkina se positionne juste derrière l’Égypte, le Sénégal et le Cameroun (champion d’Afrique en titre). Au niveau international, le Burkina Faso occupe la 36e place. Ce qui est la meilleure performance de son histoire dans ce classement.

Les Étalons avaient occupé la 3ème place lors de cette compétition après avoir battu le Ghana en match de classement (1-0). L’Égypte qui a éliminé le Burkina Faso en demi-finale occupe la 1ère place du classement africain.

Le Burkina Faso affronte le 24 mars prochain, les Lions de l’Atlas du Maroc et le 27 mars les Super Eagles du Nigeria en matchs amicaux. Ces matchs entrent dans le cadre de la preparation des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 et de la CAN 2019.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24