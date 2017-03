Nigeria : Une application pour lutter contre la faim

28 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Un jeune trentenaire nigérian, répondant au nom d’Oscar Ekponimo, s’est engagé à combattre la faim dans son pays et ce grâce à son application Chowberry.

Chowberry est selon son concepteur, Oscar Ekponimo, le fruit d’une expérience personnelle car il aurait eu très faim des jours durant pendant son enfance.

“Mon père a fait un accident vasculaire cérébral et il a perdu son emploi, se rappelle le Nigérian. Nous étions cinq enfants, c’était très difficile de nous nourrir. La plupart du temps, je partais à l’école sans manger”.

D’où sa détermination à ne plus revivre une telle expérience et d‘éviter dans la mesure du possible que d’autres personnes aient autant faim. Il pense alors à créer une application qui vise à réduire le gaspillage alimentaire.

Conçu en 2014, Chowberry permet de relier via une plateforme de vente en ligne, magasins d’alimentation et consommateurs à bas revenus. Ainsi, plus les produits approchent de la date de péremption, plus leur prix chute et plus ils sont accessibles.

Oscar Ekponimo a également pensé aux plus pauvres qui n’ont pas accès à internet. Il a, à cet effet, pris attache avec des associations de bienfaisance qui achètent les produits alimentaires en gros et les redistribuent aux laissés-pour-compte.

Oscar Ekponimo qui a, décroché le prix Rolex Awards doté de 46 000 euros, collabore avec seulement une dizaine de détaillants, à ce jour. L’objectif à terme sera d’en réunir une centaine ou au mieux 200 « afin de toucher 50 000 à 100 000 ménages », indique Africanews.

Le Nigéria compte plus de 186 millions d’habitants et fait partie selon les Nations-Unies des pays menacés par la famine.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24