FESPACO 2017 : La pierre de l’Union européenne

L’Union Européenne n’est pas restée en marge de la 25é édition du festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Elle a brillé avec trois prix qu’elle a offerts à trois lauréats.

Le prix Union européenne ACP est une première au FESPACO. C’est un prix conjoint de l’Union européenne et le secrétariat des Etats ACP. Il a été décerné à l’Etalon d’or remporté par le sénégalais Alain Gomis avec son film ‘Félicité’.

Le prix est d’une valeur de 15 000 euros soit 9 850 000 FCFA. Il est destiné à la promotion de la distribution des films ACP et partant à soutenir les réalisateurs. En plus du film d’Alain Gomis, l’UE a également soutenu les œuvres dans les catégories court-métrage. Et c’est Kemtiy de Ousmane Mbaye qui a remporté le prix du meilleur film documentaire. Le poulain d’or soutenu par l’UE est revenu à Twiggy Matiwana pour son film ‘L’homme à la bicyclette’.

Le prix, selon Manservisi Stefano, directeur général de la coopération internationale et du développement de la commission européenne, vise à couvrir les coûts de titrage et/ou de doublage de plusieurs films dans plusieurs langues européennes et africaines.

C’est aussi une invite aux réalisateurs africains à une pleine participation aux festivals européens. Cette édition du FESPACO est soutenue à hauteur de 256 millions de F CFA par l’Union européenne. L’initiative est tant appréciée par les organisateurs que les réalisateurs qui espèrent qu’elle s’inscrira dans la durée. Rendez-vous est pris en 2019, du 23 février au 2 mars pour la 26e édition du cinéma africain.

Service presse Union Européenne au Burkina