Europa League : But de Bertrand Traoré, l’Ajax d’Amsterdam se qualifie

L’Ajax d’Amsterdam s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Europa League en battant par 2 à 0 le FC Copenhague ce jeudi 16 mars 2017.

Bertrand Traore scores yet again for Ajax. Now 12 goals + assists this season despite missing 12 games + playing RW. pic.twitter.com/sQp4EqT9sm

