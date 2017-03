Mobile Money : 17 milliards de FCFA de transactions par jour en Côte d’Ivoire

3 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

De plus en plus prisé, le service de paiement mobile « Mobile Money » est devenu incontournable en Afrique. Aujourd’hui, de véritables portefeuilles électroniques, les comptes bancaires mobiles sont plus utilisés que les comptes bancaires classiques par les populations et permettent le paiement par mobile. Et selon les prévisions, l’avenir du Mobile Money est plutôt radieux sur le continent.

En Côte d’Ivoire, le volume actuel des transactions Mobile Money s’élève à 17 milliards de francs CFA par jour, apprend Agence Ecofin. René Tano, cadre de la BICICI, intervenant lors de la première journée du Forum de la monnaie et du paiement électronique au Maroc, a affirmé que le volume actuel de transaction Mobile Money en Côte d’Ivoire s’élève à 17 milliards de francs CFA par jour.

Il précise que le chiffre prend en compte les transactions (toute opération de recharge, de transfert, de paiement des factures) des trois opérateurs, Orange, MTN, MOOV.

Le taux de bancarisation actuellement en Côte d’Ivoire se situe entre 15 et 16%. Il a reconnu que ce chiffre reste encore très loin de celui du Maroc, une des références du…lire la suite.