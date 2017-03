Alerte de risques d’attaques au Burkina : « Il n’en est rien »

142 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Le Ministère de la Sécurité dit avoir constaté qu’un message faisant état de risques d’attaques imminentes des lieux très fréquentés circule sur les réseaux sociaux depuis ce matin (jeudi 30 mars 2017) au Burkina Faso. Un communiqué signé du Directeur de Cabinet, Clément Ouongo et rendu public ce 30 mars 2017 fait savoir qu’il n’en est rien.

Le ministère burkinabè de la sécurité interpelle les initiateurs de ce message « tendancieux » à arrêter leurs manœuvres dont le seul but est de semer la psychose.

Il rassure les populations des villes et des campagnes qu' »il n’en est rien et les invite donc à vaquer tranquillement à leurs occupations« .

« Par ailleurs, le ministère de la sécurité rappelle aux citoyens que ses messages sont toujours signés et diffusés par les voies officielles et sur sa page Facebook.

Enfin, il tient également à rappeler aux citoyens que la vigilance et la collaboration avec les forces de défense et de sécurité doivent être des comportements de tous les jours pour un Burkina Faso de paix et de sécurité« , peut-on lire dans le communiqué.

