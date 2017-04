Burkina24 inside : Des jeunes socialistes burkinabè et belges à Koulouba

27 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Ce mardi 4 avril 2017, une délégation composée de jeunes socialistes burkinabè et belges a rendu visite à Burkina24. Une visite de courtoisie pour s’imprégner des réalités de fonctionnement du média.

C’est une délégation composée de plus d’une trentaine de jeunes burkinabè et belges qui a effectué le déplacement dans les locaux de Burkina24. Après un entretien avec la rédaction du média et le responsable marketing, le président du Mouvement de jeunes socialistes du Burkina Faso, Adama Congo, a expliqué la raison de la visite.

La liberté d’expression en général au Burkina Faso, les conditions de travail pour un média en ligne et son fonctionnement, tels sont les différents points qui ont fait l’objet de cet entretien d’une cinquante de minutes avec la rédaction de Burkina24.

Les jeunes socialistes belges sont venus à la rencontre d’autres jeunes progressistes notamment ceux du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). C’est dans ce cadre que les jeunes militants ont décidé de visiter le média Burkina24 ce jour.

Adama Congo, président du mouvement de jeunes socialistes du Burkina Faso, explique que la visite s’inscrit dans le but de faire découvrir aux Belges les conditions dans lesquelles Burkina24 travaille et mettre en exergue le combat mené au quotidien afin d’informer l’opinion.

Il ajoute que c’est aussi leur donner une vision des réalités des médias au Burkina Faso, ceci dans la perspective d’une meilleure orientation des politiques d’aide, a ajouté Congo.

La délégation socialiste belge a une mission d’une durée de dix jours sur le territoire du Burkina Faso. Morgan, jeune socialiste belge, retient que Burkina24 «est un média très militant et c’est vraiment très admirable ». « On a été très impressionné nous les jeunes socialistes de Belgique parce que ce sont des sacrifices personnels », précise-t-elle. « C’est un média de résistance qui permet à tout les Burkinabè et la diaspora d’être informés pratiquement en temps réel », a-t-elle ajouté.

La délégation des jeunes socialistes et progressistes a témoigné son soutien à l’organe de presse et est repartie satisfaite de la visite.

Jules César KABORE

Burkina 24