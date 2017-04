Recrutement de caissiers pour la Croix-rouge burkinabè à Bobo : Attention à l’arnaque !

67 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

La Croix-rouge burkinabè, à travers un communiqué, a dénoncé des tentatives d’arnaque de citoyens par des personnes qui se feraient passer pour ses recruteurs à Bobo-Dioulasso. L’organisation affirme qu’elle n’est pas commanditaire de ce recrutement.

« Ces dernières semaines, il a été rapporté à la Croix-Rouge burkinabè que des individus mal intentionnés se faisant passer pour ses employés basés à Bobo-Dioulasso proposeraient des postes de caissiers dans le cadre d’un recrutement qu’aurait lancé la Croix-Rouge burkinabè« , peut-on lire dans le communiqué de la Croix-rouge parvenu à Burkina24.

Les présumés escrocs, contre l’obtention des postes proposés aux candidats, réclament un transfert électronique d’argent, notamment la somme de 33 800 F CFA, « censée servir à l’achat de blouses, de dossards et d’autres équipements liés à cet emploi ».

Lire aussi 👉 Burkina : De faux recruteurs dans les mailles de la gendarmerie

La Croix-rouge a affirmé qu’elle n’est pas commanditaire de ce recrutement et informe que ses avis de recrutement sont publiés sur son site web et dans les médias. Du reste, ces avis « portent toujours ses insignes distinctifs (emblème croix rouge sur fond blanc) et sont signés par ses premiers responsables« .

Pour rappel, ce type d’escroquerie est devenu monnaie courante au Burkina Faso. Récemment, la gendarmerie nationale a mis la main sur de présumés arnaqueurs qui ont utilisé la même méthode, mais pour un recrutement dans une mine d’or.

Burkina24