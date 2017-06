Burkina : Le ministère de la santé lève le voile sur ses productions

42 PARTAGES Partager Twitter

Il s’est ouvert ce vendredi 23 juin 2017 dans la salle de réunion de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) à Ouagadougou un atelier sur la diffusion des productions du ministère de la santé.

Un atelier se tient à Ouagadougou ce 23 juin 2017 sur la diffusion des productions du ministère de la Santé, précisément de la DGESS. Selon le docteur Emmanuel Seini, modérateur de l’atelier, le ministère de la santé produit un certain nombre de données statistiques chaque année. Mais elles sont méconnues par le public, y compris les acteurs de santé. C’est pour permettre une meilleure visibilité de ces données par les acteurs et pour une meilleure utilisation que se tient cette rencontre ce vendredi.

Au cours de ces travaux, les participants auront droit à des présentations des principaux indicateurs par rubrique. Il s’agit des principaux indicateurs qui sont suivis au niveau du PNDES.

Les résultats préliminaires de l’enquête SARA (Service Availability and Readiness) seront aussi présentés et des recommandations seront faites pour améliorer ces indicateurs, selon Augustin Zongo, directeur des statistiques sectorielles du ministère de la santé.

A noter que le ministère produit un certain nombre de données dont la plus importante est l’annuaire statistique. En plus de cela, il y a les comptes de santé, selon les dires du directeur des statiques sectorielles. Il s’agit d’une enquête qui est effectuée chaque année pour établir les flux financiers.

Aimé KPODA (Stagiaire)

Burkina24

Résultats des comptes de la santé 2015 : Tableau comparatif des années 2014 à 2015

Les comptes de santé est une enquête qui est effectués chaque année pour établir les flux financiers. Dans ce tableau, les indicateurs des années 2014 et 2015.

Indicateurs 2014 2015 Population (millions d’habitants) 18,0 18,4 Dépenses totale de santé (millions de FCFA) 368 760 379 684 Dépenses courante de santé (millions de FCFA) 338 844 358 297 Dépenses des ménages (millions de FCFA) 118 744 129 912 Dépenses publiques en santé (millions de FCFA) 111 826 100 994 Dépenses de santé en % des dépenses totales de santé 30,3 26,6 Dépenses de santé par habitant(FCFA) 21 316 21 141 Dépenses de santé en pourcentage(%) du PIB 5,3 6,2 Dépenses de santé des ménages en % des dépenses totales de santé 32,2 34,2 Dépenses de santé de l’Etat en % du budget de l’Etat 6,2 9,8 Dépenses assurance maladie en % dépenses de santé des ménages 6,4 6,5 Dépenses des salaires payés par l’Etat en % des dépenses de santé de l’Etat 43 ,2 46,3

Source : DGESS