Académie de police : 275 «érudits pour la nation, l’excellence et le droit »

L’académie de police est une école capitale pour une formation optimale de cadres .De nos jours ; les missions d’enquêtes et sécuritaires de la police, doivent se faire en fonction des règles de droit pour éviter des irrégularités et bavures. Le Président du Faso et le ministre de la sécurité ont à juste titre encouragé les policiers, tout en leur rappelant les règles cardinales de discipline et de cohésion qui leur sont nécessaires pour le succès de leurs missions. Il reste à souhaiter que les connaissances acquises par les cadres de la police dans cette académie, impactent positivement l’action quotidienne des valeureux policiers du Burkina. Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et le ministre d’Etat en charge de la sécurité Simon Compaoré, n’ont pas occulté les problèmes matériels et les conditions de travail de la police auxquels ils planifient des solutions progressives.