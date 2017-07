Syndicat du Trésor public : Le gouvernement durcit le ton

445 PARTAGES Partager Twitter

Y a-t-il un appel au débrayage «dans tous les services de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique» comme l’a annoncé le gouvernement dans un communiqué ce 16 juillet 2017 ? Séni Koanda, Secrétaire général du Syndicat Autonome des Agents du Trésor du Burkina (SATB), ne confirme pas, mais n’infirme pas non plus. Dans tous les cas, le gouvernement a formulé une mise en garde.

Un débrayage serait annoncé dans tous les services de la direction du trésor et de la comptabilité publique. Le Syndicat national des impôts et des domaines n’est pas au courant. L’un des premiers responsables joint par Burkina24 a annoncé qu’il «y a un meeting» prévu ce 16 juillet 2017, «mais pas de débrayage».

Au SATB, les informations ne sont pas précises. Le secrétaire général Séni Koanda, joint en fin de soirée par Burkina24, n’a ni confirmé ni infirmé l’appel au débrayage, affirmant n’avoir pas eu l’autorisation de son bureau de communiquer des «informations officielles» à la presse. Quant au communiqué du gouvernement, Séni Koanda donne rendez-vous pour ce lundi pou savoir quelle sera la position du bureau du syndicat et des «travailleurs».

Mais le porte-parole du gouvernement, Remis Dandjinou est ferme dans le communiqué. Un appel à un débrayage a été lancé par le SATB «au motif d’une remise en cause par l’administration de la mise en œuvre du protocole d’accord signé le 29 mai 2017».

Le document précise que le gouvernement a consenti «d’énormes efforts» et que par conséquent, «il ne saurait tolérer que pour des questions de répartition interne des éléments de motivation, le fonctionnement des structures publiques soit pris en otage, à des desseins inavoués».

Après avoir condamné cet appel et assuré les usagers du trésor public que les mesures sont prises pour garantir l’accès aux services, le porte-parole du gouvernement a prévenu «que toute absence non justifiée sera sanctionnée conformément aux dispositions réglementaires».

Un bras de fer avait opposé le gouvernement au SATB durant le mois de mai 2017 se traduisant par plusieurs jours d’arrêt de travail. La crise semblait avoir connu son épilogue le 29 mai 2017, date à laquelle un protocole d’accord avait été signé entre les deux parties.

Burkina24

L’intégralité du communiqué du gouvernement

Suite à l’appel du Syndicat Autonome des Agents du Trésor du Burkina (SATB) à un mouvement de débrayage général dans tous les services de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), au motif d’une remise en cause par l’administration de la mise en œuvre du protocole d’accord signé le 29 mai 2017, le Gouvernement par la présente déclaration tient à apporter l’information juste aux travailleurs du Trésor public, aux usagers et à l’opinion nationale.

Cet appel au débrayage intervient dans un contexte de relecture des arrêtés portant conditions et modalités de répartition du Fonds Commun (FC) des agents de la DGTCP et de la Direction générale des impôts (DGI).

En rappel, l’un des engagements du protocole d’accord est relatif à la relecture du texte portant conditions et modalités de répartition du Fonds Commun des agents de la DGTCP. Dans cette même dynamique, le Syndicat National des Agents des Impôts et des Domaines (SNAID) a également demandé la relecture de l’arrêté portant conditions et modalités de répartition du FC des agents de la DGI.

Il convient de noter que la relecture de ces textes devait se faire dans un processus participatif et consensuel. A cet effet, des concertations impliquant des représentants du SATB, du SNAID et de l’administration ont eu lieu au sein des directions générales concernées et se sont poursuivies au niveau du groupe de négociation mis en place , afin de concilier les propositions faites par ces syndicats avec les principes de solidarité, d’équité, d’unicité et de non-discrimination qui ont toujours gouverné la répartition du FC. En dépit de cette série de concertations, les syndicats sont restés inflexibles sur leurs positions.

En l’absence de consensus et afin de respecter les engagements du Gouvernement notamment le paiement du FC du premier trimestre 2017 au plus tard le 15 juillet 2017 et le relèvement de son taux de 70 à 100% pour la DGTCP et de 75 à 100% pour la DGI, le Ministre de l’économie, des finances et du développement a instruit le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique et le Directeur Général des Impôts de procéder au paiement du Fonds Commun au taux de 100% et selon les modalités de répartition définies par les arrêtés en vigueur.

Le Gouvernement tient à souligner le caractère illégal du mouvement de débrayage général initié par le SATB car n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation préalable comme l’exigent les textes en la matière et dénonce toute velléité d’extension de ce mouvement à tout autre syndicat.

Il tient à porter à la connaissance de l’opinion que les motivations de ce mouvement qui comportent entre autres exigences le départ de certains responsables administratifs, comme l’ont demandé le SATB et le SNAID dans une lettre conjointe adressée au chef du gouvernement, ainsi que les velléités d’extension de cette liste, portent en elles-mêmes des signaux d’une tentative de déstabilisation que le Gouvernement ne saurait tolérer

Le gouvernement rappelle que le premier semestre de l’année 2017 a été jalonné de mouvements sociaux dans plusieurs départements ministériels dont le ministère de l’économie, des finances et du développement, avec des conséquences négatives sur notre économie.

Afin d’apaiser le climat social et d’améliorer les conditions de vie et de travail des agents, le gouvernement a consenti d’énormes efforts et ne saurait tolérer que pour des questions de répartition interne des éléments de motivation, le fonctionnement des structures publiques soit pris en otage, à des desseins inavoués.

Par conséquent, le gouvernement condamne fermement les actions en cours et invite tous les travailleurs de bonne foi à s’en démarquer.

Le gouvernement sait compter sur le sens de responsabilité des travailleurs.

Il tient à rassurer tous les travailleurs et usagers des services du ministère de l’économie, des finances et du développement et particulièrement du trésor public et des impôts que les dispositions seront prises pour assurer leur accès auxdites administrations.

En tout état de cause, toute absence non justifiée sera sanctionnée conformément aux dispositions réglementaires.

Le gouvernement réaffirme son entière disponibilité au dialogue social dans le respect des lois de la République.

Ouagadougou, le 16 juillet 2017

Le Ministre de la Communication et

des Relations avec le Parlement,

Porte-parole du gouvernement

Rémis Fulgance DANDJINOU

Officier de l’Ordre national