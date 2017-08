Bénin: L’opposant Sébastien Ajavon accusé d’évasion fiscale

0 PARTAGES Partager Twitter

Sébastien Ajavon, l’une des plus grandes fortunes au Béninn est sous le coup d’un redressement fiscal de 167 milliards de francs CFA. Cette dernière actualité nourrit l’argumentaire de l’acharnement du pouvoir sur cet ancien candidat arrivé à la troisième place de l‘élection présidentielle en 2016 dans ce pays.

Selon l’AFP s’en tenant aux informations livrées par les services fiscaux à Cotonou, capitale économique du Bénin, “il lui (Sébastien Ajavon) est reproché d’avoir organisé à travers plusieurs de ses sociétés une évasion fiscale sur les années 2014, 2015 et 2016”.

L’entourage de l’homme d’affaires béninois, peu bavard à propos de cette affaire, estime toutefois qu’il s’agit d’une u “nouvelle trouvaille du régime Talon” pour déstabiliser son adversaire politique et économique. Le président Patrice Talon, faisant partie du gotha des hommes d’affaires les plus cotés du Bénin, doit pourtant sa victoire au second tour, au report des voix des électeurs de Sébastien Ajavon.

Les sociétés Comon SA, Jlr SA et la Sci l’Elite, appartenant toutes à Sébastien Ajavon, sont celles concernées par ce redressement notifié à l’intéressé depuis le 14 août par la taxation de Cotonou.

“De mai 2017 à la mi-août 2017, une équipe de cinq inspecteurs des impôts a séjourné dans les locaux des sociétés de Sébastien Ajavon à Djeffa” (commune de Sèmè Podji, sud), a appris l’AFP d’une autre source proche du dossier.

En octobre 2016, Sébastien Ajavon avait été interpéllé puis relaxé à la suite d’une accusation dans une affaire de trafic de drogue. Environ 18 kg de cocaïne, estimés à environ 9 milliards de francs CFA avaient été découvertes dont le destinataire final était l’une de ses sociétés.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24