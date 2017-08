Burkina : « Rêves Perdus » pour lutter contre les migrations irrégulières

7 PARTAGES Partager Twitter

Une campagne de lutte contre les migrations irrégulières a été lancée ce mardi 29 août 2017 à Ouagadougou. Intitulée « Rêves perdus », la campagne est portée par le Réseau des Africains de l’Allemagne (ONG The African Network of Germany-TANG) en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso (CNJ-BF). Cette campagne est soutenue par une autre menée sur les réseaux sociaux et dénommée « #NoMoreDeath » pour dire plus jamais de mort dans le désert ni sur la mer.

Ils sont des milliers, les jeunes qui, très souvent de façon irrégulière, quittent leur pays à la recherche de l’eldorado et de meilleures conditions de vie sous d’autres cieux. Mais, pour beaucoup d’entre eux, cette aventure ne tarde pas à se transformer en une mésaventure.

La traversée du désert peut devenir un calvaire pour certains et les franchissements de la mer et des barrières fatales pour d’autres. Malgré tout, quelques-uns peuvent arriver à bon port. Encore là, d’autres types de problèmes (financiers, de papiers, de visa, etc.) surgissent et obligent les immigrés à vivre dans la clandestinité.

Plusieurs associations, leaders d’opinion et leaders politiques ont, à maintes reprises, tiré la sonnette d’alarme sur la recrudescence de l’immigration clandestine et irrégulière. Au Burkina, les chiffres et les statistiques concernant ce phénomène ne sont pas toujours exhaustifs. Mais les spécialistes du domaine s’accordent à reconnaître qu’il y a urgence d’agir.

Dans le cadre du lancement officiel de « Lost Dreams » (en anglais), « Verlorene Träume » (en allemand), « Rêves Perdus » (en français), les responsables du Réseau des Africains de l’Allemagne (ONG TANG) et du Conseil national de la jeunesse (CNJ-BF) étaient face à la presse, ce 29 août 2017 à Ouagadougou.

Un eldorado qui n’existe pas…

« Rêves Perdus » est une campagne de lutte contre les migrations irrégulières. « Il s’agit d’un ambitieux projet qui a pour but de sauver la vie de plusieurs milliers de personnes », a indiqué le Président du CNJ-BF, Mamoudou Ouédraogo. La campagne, dit-il, sera marquée par des sensibilisations sur les risques et dangers que présentent les migrations irrégulières.

Elle est financée par le Gouvernement allemand à travers son ministère des affaires étrangères. L’objectif de ladite campagne, selon le Représentant de l’Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Martin Stein, est notamment « de lutter contre les mauvaises images assignées aux Africains et les images d’illusions attribuées aux Occidentaux ».

A l’écouter, beaucoup de jeunes Africains estiment que le bonheur se trouve ailleurs. « En tant que migrants légaux, les portes vers l’extérieur restent toujours ouvertes à tous », a, pour sa part, fait savoir la Présidente du Réseau des Africains d’Allemagne, Dr Sylvie Nantcha.

Le Représentant du ministère burkinabè des affaires étrangères, Moumini Guiguendé, se demande pourquoi « les jeunes continuent de croire à un eldorado qui n’existe pas ». Des films-témoignages ont par ailleurs été présentés lors de la conférence de presse. Une autre campagne dénommée « No More Death » se poursuit sur les réseaux sociaux dans le cadre du même projet.

Noufou KINDO

Burkina 24