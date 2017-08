Coupe du Monde 2018 : De l’espoir pour Duarte malgré les absents

313 PARTAGES Partager Twitter

Avec l’absence de plusieurs joueurs de la sélection dans le cadre de la double confrontation contre le Sénégal en éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, le sélectionneur Paulo Duarte continue de travailler pour avoir une équipe au niveau pour cette double rencontre décisive. Le Portugais est confiant malgré tout.

Paulo Duarte a pu récupérer des joueurs importants comme Charles Kaboré et Issoufou Dayo lors de la séance d’entraînement du lundi 29 août 2017 pour préparer le match aller contre le Sénégal à Dakar.

« On a travaillé essentiellement dans l’organisation défensive. Il y a encore un jour de récupération. Les joueurs sont fatigués. Charles, Bayala, Dayo et d’autres joueurs sont arrivés hier. Les joueurs ne sont pas au même niveau. Le plus important c’est qu’on a fait une petite séance sans trop d’exigence mais avec toujours pour objectif le match », a expliqué Paulo Duarte à l’issue de cette séance d’entraînement pendant laquelle il a aussi travaillé la stratégie de jeu .

« On a encore de l’espoir »

Avec une équipe diminuée, l’entraîneur travaille à conserver une certaine stabilité au niveau de l’attaque tout en essayant de motiver ses joueurs. « C’est toujours une équipe avec une ambition. Malgré les grands joueurs qu’on a perdus, on a encore l’espoir. On a encore une équipe avec certains joueurs qui veulent saisir leur chance pour s’affirmer dans cette équipe et dire au coach qu’ils sont des joueurs d’avenir », espère Duarte. Pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017 au Gabon, l’équipe de Paulo Duarte s’est aussi distinguée par sa qualité de jeu.

« Garder la même compétitivité »

Avec ses blessés, le patron de l’écurie sait qu’il sera difficile de réaliser les mêmes prestations. « C’est sûr que ce ne sera pas la même dynamique. Quand vous changez quatre joueurs dans le couloir central, vous ne pouvez avoir la même dynamique. Mais on va garder la même compétitivité, la stabilité défensive et après bien jouer au ballon », a conclu Paulo Duarte.

L’équipe devra en principe quitter le Portugal à partir du jeudi 31 août pour terminer la préparation et jouer le match le samedi 2 septembre 2017 au Stade Léopold Sédar Senghor.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24