Sécurisation foncière : L’apport du guichet unique

L’immobilier est un bien non périssable. Le domaine du foncier est de plus en plus prisé par les populations. Les conditions à prendre après l’acquisition d’un terrain, comment le céder, le sécuriser et l’importance du titre foncier, telles sont les questions auxquelles le directeur général du guichet unique de Ouagadougou, Ousmane Zoungrana, a trouvé des réponses.