Burkina : Une union pour défendre les droits des DJ

Union des discs joker du Faso (UDJAF) était face à la presse le jeudi 31 août 2017 à Ouagadougou. L’objectif de cette rencontre était de présenter l’association aux Hommes de médias ainsi que son programme d’activités.

Six mois après sa naissance l’UDJAF a animé un point de presse ce jeudi 31 août 2017 à Ouagadougou. Selon le président de UDJAF Salif Ouattara, « nous venons pour revendiquer nos droits». Selon lui, il y a des discs jokers qui ont des salaires dérisoires et certain sont renvoyés de façon abusive. L’union compte donc défendre les droits de ses membres et les sensibiliser sur leurs droits et devoirs.

L’association, en plus de sa mission qui est de promouvoir la diversité artistique dans toute sa plénitude, veut contribuer systématiquement à l’épanouissement de ses membres. Selon les conférenciers, l’objectif l’UDJAF est de diffuser la musique en général et la musique burkinabè en particulier.

Des rencontres formelles entre acteurs clés de la musique sont prévues. Des formations seront organisées au profit de ses membres. Un plaidoyer sera mené auprès des propriétaires de discothèques pour l’adoption d’une convention collective en matière de salaire des DJ.

Pour les membres de l’association, elle se veut une organisation panafricaine où tous les artistes internationaux et nationaux bénéficieront de l’expertise de l’union dans le but de favoriser la cohésion artistique. Le bureau exécutif de l’UDJAF compte cinq membres dirigé par Ouattara Salif et son secrétaire général Yao Stéphane.

Aimé KPODA (stagiaire)

Burkina24