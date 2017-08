245 PARTAGES Partager Twitter

Les véhicules non immatriculés n’auront désormais plus accès au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. Selon un communiqué signé du directeur général Robert Sangaré et daté du 29 août 2017, cette décision a été prise eu égard au contexte sécuritaire et au nombre important d’usagers qui fréquentent le centre. « Cette mesure est nécessaire pour accroître la vigilance« , peut-on lire dans le communiqué.

Burkina24