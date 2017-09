Alassane Sakandé, nouveau Président de l’Assemblée nationale

1 PARTAGES Partager Twitter

Les parlementaires burkinabè se sont réunis le vendredi 8 septembre 2017 pour la clôture de la session extraordinaire ouverte le 31 août 2017 et consacrée à l’élection du nouveau Président de l’Assemblée nationale. Après les votes, c’est Alassane Sakandé qui a été désigné pour présider l’Hémicycle.

Après le décès de Salifou Diallo et des hommages rendus au disparu à Paris en France, à Ouagadougou et dans sa ville natale, Ouahigouya, les parlementaires ont procédé à l’élection du nouveau Président de l’Assemblée nationale. Cela s’est fait dans le cadre d’une session extraordinaire ouverte le 31 août 2017.

Préalablement, l’un des suppléants aux législatives sur la liste nationale du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) avait déjà pris fonction, le 31 août 2017, conformément à l’article 160 du Code électoral lors de l’ouverture de la session extraordinaire. Albert Bamogo a remplacé feu Salifou Diallo en qualité de député.

Quant à la présidence de l’Assemblée nationale du Burkina, celle-ci est revenue à Alassane Sakandé, seul candidat déclaré soutenu par le groupe parlementaire Burkindlim. Alassane Sakandé, précédemment président du groupe parlementaire du Mouvement du peuple pour le progrès a été désigné Président de l’Assemblée nationale par ses pairs. Selon les textes, il avait besoin de 64 voix pour être sacré.

A l’heure du dépouillement, 127 bulletins ont été comptés avec 104 votes en faveur de Alassane Sakandé, 2 votes contre, 19 abstentions et 2 bulletins nuls. Son mandat prend effet et cours jusqu’en 2010, a précisé Me Sankara.

Ignace Ismaël NABOLE

Burkina 24