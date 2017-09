Macky Sall nomme son frère à la tête de la caisse de dépôt et de consignation

0 PARTAGES Partager Twitter

Le président Macky Sall est la cible de toutes les critiques après qu’il ait nommé son frère, Aliou Sall, à la tête de la direction générale de la Caisse de dépôt et de Consignation du Sénégal.

La Caisse de dépôt et de Consignation du Sénégal fait partie des administrations publiques les plus « juteuses » du pays et recueille l’ensemble des cautions déposées par des candidats à une élection présidentielle. En plus de jouer le rôle de “ banquier “ auprès des structures publiques locales, elle intervient également dans le financement de logements sociaux et auprès des entreprises privées, à qui elle peut accorder des prêts à taux préférentiels ou auprès desquelles elle peut venir en support, dans le cadre de partenariats public-privé, explique Africanews.

En nommant son frère Aliou Sall, il espère, selon certains analystes, « se donner les moyens politiques pour sa réélection”.

“La nomination du frère du président de la République au poste de directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations est une déclaration de guerre contre les intérêts vitaux du Sénégal “ a déclaré Malick Gackou, président du Grand Parti.

Toutefois, la présidence sénégalaise estime mordicus qu’Aliou Sall jouit d’une légitimité à la fois politique et intellectuelle.

Dans une interview accordée à Jeune Afrique en décembre 2016, le Président Macky Sall disait: « Je ne mêle jamais ma famille à la gestion du pays». Sur cette base, les analystes estiment qu’il aura désormais du mal à convaincre ses concitoyens de la fiabilité de sa parole donnée.

