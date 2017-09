Gabon: L’UE appelle Bongo à libérer les opposants

2 PARTAGES Partager Twitter

Le Parlement européen a interpellé ce jeudi 14 septembre l’exécutif gabonais en lui intimant l’ordre de mettre fin aux harcèlements, intimidations et autres persécutions dont sont victimes les opposants.

Pour l’Union Européenne, il est « inacceptable » que les opposants gabonais dont, Jean Ping, aient été récemment empêchés temporairement de quitter le pays.

Les élus européens ont alors appeler dans une résolution adoptée a Strasbourg en France, à « libérer immédiatement toutes les personnes encore détenues illégalement » et ont condamné « fermement les menaces permanentes, les agressions, le recours à la force ainsi que les restrictions sévères et les intimidations à l’encontre des opposants et des défenseurs des droits de l’homme au Gabon », a rapporté la note.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24

Source: BBC