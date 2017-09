112 PARTAGES Partager Twitter

Le Chef de file de l’opposition politique, Zéphirin Diabré, s’est déplacé pour aller féliciter le nouveau Président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, ce vendredi 15 septembre 2017.

« Je suis venu ce matin en ma qualité de Chef de file de l’opposition pour présenter mes félicitations des plus chaleureuses et des plus sincères au nouveau Président de l’Assemblée nationale, le Président Sakandé, suite à son élection à la tête de l’institution », a fait savoir Zéphirin Diabré.

Il estime qu’il était tout à fait approprié que, dans les fonctions qui sont les siennes et au regard de la coopération qui existe entre le CFOP et l’Assemblée, qu’il vienne s’acquitter de ce « devoir républicain ».

Zéphirin Diabré est venu non seulement féliciter Alassane Sakandé mais surtout l’encourager, formuler à son endroit tous les « vœux de succès éclatants » à la tête de l’Assemblée nationale. Il faut noter qu’après le décès de Salifou Diallo et à l’occasion de l’élection du nouveau Président de l’Assemblée nationale, l’Opposition politique n’a pas présenté de candidat.

« Nous avons estimé que les circonstances faisaient qu’il n’y avait pas d’opportunité à ouvrir un débat étroit à ce niveau et qu’il fallait laisser le parti au pouvoir assurer la continuité de la charge. Chacun d’entre nous continuera à jouer son rôle, bien entendu dans le respect des lois et règlements de la République et avec l’esprit républicain qui a toujours caractérisé en tout cas le comportement de l’opposition burkinabè et mon comportement propre à moi », a-t-il précisé.

Le Parlement anime la représentation nationale notamment en votant des lois et en contrôlant l’action du gouvernement. « C’est ce que tout le monde attend de voir », a dit Zéphirin Diabré. Selon lui, pour accomplir cette mission, il faudrait toutefois trouver la dynamique interne au sein de l’Assemblée et faire en sorte qu’opposition et majorité sachent trouver la formule adéquate pour travailler dès lors que l’intérêt supérieur du pays est en jeu et regarder dans la même direction.

