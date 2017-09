Insolite: Coup d’œil sur les affiches de campagnes d’évangélisation en R.D.Congo

0 PARTAGES Partager Twitter

En République Démocratique du Congo, RDC, il n’y a pas de business plus lucratif que la religion et plus précisément les « Églises de réveil ». Les guides, pasteurs et prophètes se donnent, par conséquent, les moyens pour appâter le grand nombre de fidèles. Le premier d’entre ses moyens est la communication à l’usage des affiches arborant des thèmes aussi insolites qu’époustouflants.

A l’instar des chanteurs donnant dans « le coupé-décalé », le mérite de ces « bergers » en République Démocratique du Congo est qu’ils ont parfaitement cerné le fonctionnement du psychisme humain, adepte et attiré par ce qui paraît choquant.

« Les hommes aiment qu’on leur dise ce qu’ils veulent entendre mais aussi avec un attirance prononcée et inexplicable pour ce qui sort de l’ordinaire » assure un anthropologue congolais qui rajoute que dans son pays comme dans bien d’autres désormais, « l’Église a revêtu des allures d’entreprise avec des « recettes » qui donnent le tournis ».

Dans les faits, l’appât ce sont des affiches invitant à des veillées de prières dont les thèmes font sursauter à tous les coups. Il arrive par ailleurs que l’on se demande s’il ne s’agirait pas d’erreurs de frappes ou de quiproquo. Loin s’en faut. Un petit aperçu…

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24